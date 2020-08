Milan, contatti costanti per Pezzella: la Fiorentina fissa il prezzo

MILANO – Dopo settimane di trattative, il Milan ha deciso di “mollare” Nikola Milenkovic, difensore serbo della Fiorentina che era stato individuato da Pioli come il rinforzo ideale per la difesa rossonera. Troppo alte le richieste del club di Commisso, il quale non ne ha voluto sapere di scendere sotto i 40 milioni di euro. Ecco allora che la società meneghina ha preferito cambiare obiettivo, rimanendo però sempre in casa viola: il nome in cima alla lista adesso è quello di German Pezzella, altro giocatore molto apprezzato da mister Pioli che lo ha allenato proprio a Firenze. Per l’argentino i gigliati chiedono circa 18 milioni di euro. Nelle scorse ore è emersa l’ipotesi di uno scambio con Leo Duarte, ma stando al quotidiano Tuttosport, almeno per il momento, la Viola non sembra interessata ad una contropartita tecnica.