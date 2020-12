Milan, Colombo piace in Serie B: prestito a gennaio?

MILANO – Uno dei giocatori che potrebbero lasciare il Milan a gennaio è Lorenzo Colombo. L’attaccante classe 2002, che ad inizio stagione è andato in rete nei preliminari d’Europa League, sta trovando pochissimo spazio e, anche con l’infortunio di Ibra, non viene mai schierato dal primo minuto. Per mister Pioli il vice-Zlatan, di fatto, è Ante Rebic, quindi non è escluso che a gennaio Colombo venga ceduto in prestito sino al termine della stagione. Su di lui, come riferisce PescaraSport24, c’è proprio il Pescara, in cerca di un centravanti con cui rinforzare la squadra nel mercato invernale. Un’esperienza da titolare in cadetteria permetterebbe a Colombo di ‘farsi le ossa’, grazie a quel minutaggio che il Milan, attualmente, non può garantirgli. E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA