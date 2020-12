Milan, Claudio Bisio: “Partita sfortunata, meritavamo i tre punti”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Claudio Bisio, noto attore di fede rossonera, si è espresso sulla partita terminata 2-2 fra Milan e Parma: “Non sono deluso da questa partita, perché la squadra ha comunque fornito una bella prestazione. Ci è stato annullato un gol per fuorigioco millimetrico e abbiamo colpito quattro legni. C’è stata tanta sfortuna, ma la squadra ha dimostrato di saper reagire recuperando due gol. Inoltre è stata allungata ulteriormente la striscia di risultati utili. Onestamente non mi aspettavo un Milan primo in classifica dopo undici giornate, così come non mi aspettavo che vincesse il girone di Europa League. Nella corsa Scudetto mi preoccupa l’Inter, soprattutto perché adesso ha soltanto il campionato da giocare e può preparare le partite con maggior tempo e tranquillità…”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<