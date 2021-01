Milan-Celtic, si scalda l’asse di mercato: le novità

MILANO – Il futuro di Diego Laxalt sarà verosimilmente lontano da Milano. Il laterale sinistro classe 1993, trasferitosi al Celtic nella scorsa sessione di calciomercato, vorrebbe restare in Scozia, dove sta trovando quella continuità che aveva perso negli ultimi anni nel nostro campionato. Non è un caso che, come riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito internet, l’uruguayano abbia appena rifiutato un’importantissima offerta economica pervenuta dall’Al-Hilal. Il club arabo gli ha proposto un contratto di tre anni a quasi tre milioni di euro a stagione. Laxalt ha rispedito al mittente l’offerta poiché vuole rimanere a giocare in Europa. Tuttavia, il suo cartellino è ancora di proprietà del Milan, dato che lo scorso ottobre è passato al Celtic soltanto in prestito. Laxalt è infatti sotto contratto col club rossonero sino al 30 giugno 2022 e, per diventare a tutti gli effetti un giocatore del Celtic, occorre che la società di Glasgow decida di acquistarlo a titolo definitivo, versando circa nove milioni di euro nelle casse del Milan. Cifra, però, ritenuta eccessiva dai biancoverdi.

IPOTESI SCAMBIO – Ecco allora che potrebbe profilarsi l’affascinante ipotesi di uno scambio. Al Milan piace moltissimo un attaccante del Celtic: Odsonne Edouard, francese classe 1998. Il suo talento ha stregato la dirigenza meneghina, che lo ha visto all’opera dal vivo in Europa League, in cui è andato a segno proprio contro il Milan a San Siro. Edouard è approdato in Scozia nel 2017 e nell’estate seguente è stato riscattato per oltre quattordici milioni di euro, diventando l’acquisto più oneroso nella storia del Celtic, che oggi lo valuta non meno di trenta milioni. Tuttavia, per ottenere quantomeno uno sconto, il Milan potrebbe offrire in cambio il cartellino di Laxalt, più ovviamente un importante conguaglio economico. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<