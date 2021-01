Milan, Ceccarini: “Ecco i nomi sul taccuino della dirigenza rossonera”

MILANO – Mancano solamente due giorni all’inizio della finestra invernale di calciomercato. Lunedì la prima campagna acquisti del 2021 aprirà ufficialmente i battenti e in Italia una delle società maggiormente attive sarà il Milan. Con un rendimento al di sopra delle aspettative iniziali, un primo posto in classifica su cui forse nessuno avrebbe scommesso dopo quattordici turni e il sogno Scudetto che inizia a prendere sempre più forma, la società vuole fare dei regali a mister Stefano Pioli, rinforzando ulteriormente la squadra per continuare a lottare per il Tricolore sino al termine della stagione. I nomi sul taccuino di Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara sono molti e attualmente la priorità è quella di trovare un difensore centrale che possa completare il reparto arretrato. Anche in uscita potrebbero esserci movimenti, con Leo Duarte pronto a partire in prestito. Il primo nome in entrata resta quello di Mohamed Simakan, ventenne francese in rotta con lo Strasburgo. Attraverso TMW, il giornalista Niccolò Ceccarini ha fatto il punto della situazione sulle possibili mosse di mercato da parte del club meneghino.

LE SUE PAROLE – "Il Milan sta lavorando per chiudere l'affare Simakan. L'alternativa resta Ozan Kabak dello Schalke 04, ma i rossoneri sono vigili anche su eventuali altre occasioni che si potrebbero presentare nei prossimi giorni. Infatti si guarda anche in altri reparti. Quello francese è un campionato che viene osservato con grande attenzione. Il Milan sta seguendo da tempo Boubakary Soumaré, centrocampista del Lille, ma nel mirino c'è pure Khéphren Thuram, classe 2001 in forza al Nizza, anche lui centrocampista. Per il ruolo di vice-Ibrahimovic, invece, ancora non ci sono grandi novità. Da non escludere definitivamente Divock Origi, in uscita dal Liverpool. Inoltre, resta ancora tutto da decifrare il futuro di Alejandro Gomez".