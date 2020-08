Milan, c’è l’accordo con il Brescia per Tonali! Bruciata la concorrenza dell’Inter

MILANO – Ormai è fatta: Sandro Tonali è pronto a vestire la maglia rossonera. Come riferisce Sky Sport, il Milan ha trovato l’accordo economico con il Brescia: prestito oneroso a 10 milioni di euro con riscatto fissato a 20, più una percentuale sulla futura rivendita. Così Maldini ha convinto Cellino a privarsi del proprio gioiello, bruciando la concorrenza dell’Inter che, nelle scorse settimane, sembrava in netto vantaggio. Inoltre è stata fondamentale la volontà dello stesso calciatore, che ha spinto per il trasferimento sulla sponda rossonera del Naviglio. Già nella giornata di domani dovrebbero arrivare la firma sul contratto e l’annuncio ufficiale: Sandro Tonali sta per sottoscrivere il suo patto col Diavolo.