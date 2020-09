Milan, Calhanoglu dà spettacolo: ma adesso serve il rinnovo

MILANO – Gol, assist e continuità: Hakan Calhanoglu è diventato un vero numero 10 e, ormai, non è più una sorpresa che sia quasi sempre uno dei migliori in campo. Il turco riesce a garantire una presenza costante all’interno della partita, è essenziale nello scacchiere di Stefano Pioli, che a lui non rinuncia mai. Ieri Calha ha dato spettacolo e domenica sarà di nuovo in campo, cercando di trascinare il Milan anche in campionato. Il club se lo gode ma, al tempo stesso, deve assolutamente accelerare la trattativa per il rinnovo. Il contratto del classe ’94 scade infatti tra meno di un anno (giugno 2021) e le sirene di mercato iniziano a farsi sentire. Hakan e il suo procuratore, alla luce delle grandi prestazioni che si protraggono ormai dalla seconda parte dello scorso campionato, batteranno verosimilmente cassa chiedendo un aumento dell’ingaggio che, attualmente, ammonta a 2,5 milioni a stagione. Il trasferimento a parametro zero è un pericolo da scongiurare a tutti i costi e il rinnovo di Calhanoglu, assieme a quello di Donnarumma, non può non essere una priorità in casa rossonera.