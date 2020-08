Milan, Brahim Diaz apre al trasferimento: ma soltanto in prestito…

MILANO – E’ ormai in dirittura d’arrivo la trattativa per portare Brahim Diaz all’ombra del Duomo. Milan e Real Madrid hanno trovato l’intesa e nelle ultime ore anche il calciatore ha dato la propria disponibilità al trasferimento, a patto però che non avvenga a titolo definitivo. Come riferisce infatti SportMediaset, l’esterno spagnolo vorrebbe rimanere di proprietà del Real, poiché spera ancora di far parte del progetto dei Blancos in futuro. Il club guidato da Florentino Perez, tuttavia, ha fatto capire a Diaz di avere altre priorità in quel ruolo e l’affare col Milan si chiuderà sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, così da far felici tutte le parti in causa.