Milan, Bakayoko non esclude Tonali

MILANO – Attraverso TMW Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione sul mercato del Milan, sottolineando come il sempre più probabile ritorno di Bakayoko non escluda il possibile arrivo di Tonali: “A centrocampo il francese è la priorità, anche se è arrivato nelle ultime ore in Italia l’agente di Florentino Luis del Benfica. Tuttavia, in questo momento i dirigenti rossoneri puntano più su Bakayoko e Tonali. Nel reparto offensivo avanti tutta per Brahim Diaz: la proprietà ha dato l’assenso all’operazione e Maldini e Massara si sono mossi concretamente con il Real Madrid, trovando un’intesa di massima. Per il rinnovo di Ibrahimovic, inoltre, resta grande ottimismo”.