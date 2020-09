MILANO – Il Milan si sta allenando nel proprio centro sportivo per la rifinitura alla vigilia del debutto stagionale. Domani infatti si inizia a fare sul serio, con la sfida d’Europa League in terra irlandese contro lo Shamrock Rovers. Fra tre ore mister Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa per presentare la partita, dopodiché la squadra rossonera volerà alla volta di Dublino.