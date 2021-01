Milan, ad un passo la cessione di Andrea Conti

MILANO – La sessione invernale di calciomercato sta entrando nel vivo in casa rossonera, soprattutto sul fronte delle uscite. Dopo quella di Leo Duarte al Basaksehir, il Milan è pronto a piazzare la seconda cessione. Le strade del club meneghino e di Andrea Conti si stanno infatti per separare definitivamente. Da tempo ormai è sin troppo chiaro che il laterale destro classe 1994 non rientra più nei piani di Stefano Pioli. Complice la grandissima stagione che sta facendo Davide Calabria, ma non solo. Anche nelle occasioni in cui quest’ultimo non è stato a disposizione, il tecnico rossonero ha preferito adattare Diogo Dalot sulla corsia destra piuttosto che dare fiducia a Conti. In questa stagione ha giocato una sola partita da titolare, contro lo Sparta Praga in Europa League. In campionato, invece, ha accumulato soltanto due presenze, di cui neanche una dall’inizio, per un totale di appena 9 minuti giocati. Una situazione alquanto anomala – soprattutto alla luce delle molte presenze accumulate dall’ex atalantino lo scorso anno – che ha portato alla rottura definitiva.

Andrea Conti piace da tempo al Parma, ma negli ultimi giorni c'è stata una forte accelerata da parte della Fiorentina, che ha già trovato l'accordo col giocatore. La Viola è chiamata infatti a sostituire Pol Lirola, approdato al Marsiglia, e vuole farlo proprio con Conti. Ciò che ancora manca è l'intesa totale fra le due società, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Già oggi potrebbe esserci l'incontro decisivo fra le dirigenze, per limare gli ultimi dettagli prima della fumata bianca. Stando a quel che riferisce MilanNews.it, l'operazione si concretizzerà verosimilmente con la formula del prestito per un anno e mezzo, con obbligo di riscatto. Le cifre dovrebbero aggirarsi sui 7 milioni di euro. Difficile l'ipotesi del prestito secco, la quale non è gradita al giocatore e al suo entourage.