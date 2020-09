Mihajlovic: “Donnarumma? Contro di me fa sempre i miracoli, maledico il giorno in cui…”

MILANO – Ieri sera Gianluigi Donnarumma ha fornito un’altra bella prestazione, con un paio di interventi importanti contro il Bologna. Ormai le parate del portiere classe ’99 non fanno più notizia, soprattutto quando si ritrova di fronte Sinisa Mihajlovic: contro il suo ex allenatore, che lo ha lanciato in Serie A quando sedeva sulla panchina rossonera nel 2016, Donnarumma offre sempre grandi prestazioni. Ai microfoni di Sky Sport lo stesso Mihajlovic ci ha scherzato su: “Maledico il giorno in cui l’ho fatto esordire, ogni volta contro di me fa i miracoli. Sono comunque molto contento per lui”.