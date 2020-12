Massara: “Vogliamo vincere il girone. Sul mercato ci faremo trovare pronti”

MILANO – Il direttore sportivo del Milan, Frederic Massara, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio di Sparta Praga-Milan: “Questa sera giocano dei giovani che stanno lavorando molto bene e di cui siamo contenti. Questa partita è un’occasione importante per accumulare minutaggio ed esperienza internazionale. Vogliamo vincere questa gara, c’è ancora il primo posto del girone in palio e ottenerlo sarebbe molto importante. Il Milan trasmette ai suoi ragazzi un’ambizione obbligatoria. Giocare con questa maglia è uno stimolo pazzesco e i nostri giovani lo sanno perfettamente. La squadra sta già dimostrando di essere forte e cercheremo di fare ancora meglio. Teniamo molto all’Europa League e abbiamo il dovere di andare avanti il più a lungo possibile”.

SU COME MIGLIORARE ANCORA – “Bisogna consolidare questa struttura di squadra, cercando i tasselli che possano dare un contributo ulteriore. Ne parleremo anche con l’allenatore e vedremo se ci saranno delle occasioni. Il mercato di gennaio sarà molto particolare, risentirà della crisi finanziaria che stiamo vivendo. Se ci saranno delle opportunità interessanti ci faremo trovare pronti”.

SU HAUGE – “E’ un ragazzo sfacciato, ha personalità, non ha paura e tenta anche delle giocate difficilissime. E’ un ragazzo coraggioso e ha iniziato alla grande questa avventura. Lo seguivamo da tempo e sta dimostrando di avere grandissime qualità”.

SU PAOLO ROSSI – “Un grande giocatore e una persona che ha lasciato di sé un ricordo splendido. E’ stato un eroe nazionale. La famiglia rossonera si stringe ai suoi cari nel dolore”.

SUL RINNOVO DI IBRA – "E' un tema da affrontare più avanti, sta dando un gran contributo. Oggi però non c'è l'urgenza di parlarne: lo faremo più in là".