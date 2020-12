Marinozzi: “Milan, non sottovalutare la Stella Rossa”

MILANO – Nei sedicesimi di finale d’Europa League il Milan affronterà la Stella Rossa di Belgrado. Ai microfoni di Sky Sport è arrivato il commento del telecronista Andrea Marinozzi: “I serbi sono primi in classifica in campionato e stanno andando bene anche in Europa. Hanno una vecchia conoscenza del calcio italiano come Falcinelli, che sta segnando con regolarità. La Stella Rossa ha una buona solidità ed è una squadra che sta esprimendo anche un buon calcio. Senza il pubblico al Marakàna indubbiamente perde un po’, ma è una squadra da non sottovalutare. I precedenti tra rossoneri e serbi evocano grandi ricordi”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<