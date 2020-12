Marchetti: “Il Milan non perde mai la rotta, è una grande squadra”

MILANO – Attraverso TMW, Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha commentato il pareggio ottenuto dal Milan a Marassi: “Anche col Genoa una rimonta, con una squadra senza tanti titolari ma che non ha mai perso la rotta. Un punto difficile anche questo e altri due gol senza Ibra, ma con Kalulu e Calabria, due splendide realtà di questa stagione, forse la miglior fotografia di questo Milan. La banda Pioli in campionato non ha mai perso e dopo un terzo di campionato è ancora in testa alla classifica. E’ un Milan che senza tanti pezzi riesce a mantenere alta la qualità del gioco e delle giocate. E questo lo fanno solo le grandi squadre”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<