Marani: “Scudetto? Il Milan è il grande punto di domanda”

MILANO – Tramite i microfoni di Sky Sport, Matteo Marani si è espresso sulla lotta Scudetto in Serie A: "Mi sta piacendo molto il calcio di Andrea Pirlo, si vede una Juventus molto liquida in cui, a parte Cristiano Ronaldo, non ci sono gerarchie scritte nella pietra. Nel centrocampo c'è equilibrio e dinamicità portata soprattutto da McKennie. E poi in difesa c'è De Ligt; ricordo le battute di un anno fa ma è uno dei migliori centrali al mondo. La Juventus mi sembra in grande crescita, sarà ai vertici della classifica sino alla fine così come l'Inter. Il grande punto di domanda è il Milan, mentre sta mancando il Napoli, in cui attualmente si sente l'assenza del centravanti".