Marani: “Il Milan è nettamente la squadra più bella del 2020”

MILANO – Attraverso i microfoni di Sky Sport, il giornalista Matteo Marani si è espresso sul lavoro che sta svolgendo Paolo Maldini come direttore tecnico del Milan: “La squadra rossonera mi ha impressionato per la capacità di far fronte all’emergenza. Mi piace la mentalità di questo gruppo. L’ambiente lo costruiscono i dirigenti, credo che Paolo Maldini e Frederic Massara abbiano cambiato ed invertito totalmente il sentimento di Milanello. Sono stati bravi a prendere la scia di Ibrahimovic e a sposare il progetto Pioli. Il club comunica in modo univoco, parlano tutti allo stesso modo. Tutti remano nella medesima direzione. Il Milan è nettamente la squadra più bella del 2020”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<