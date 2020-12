Maran: “Siamo arrabbiati, volevamo i tre punti”

MILANO – Al termine di Genoa-Milan, Rolando Maran, allenatore rossoblù, ha parlato ai microfoni di DAZN: “La cosa bella è che noi eravamo arrabbiati a fine partita. Questo la dice lunga sulla nostra mentalità. Abbiamo provato a vincere fino alla fine, ma non ci siamo riusciti nonostante un’ottima prova. Siamo stati squadra e abbiamo intrapreso la strada giusta per diventare un gruppo completo. Oggi c’è stata una buona risposta, è arrivato un risultato importante ma siamo arrabbiati perché volevamo i tre punti. I ragazzi stanno lavorando con grande impegno e queste prestazioni lo dimostrano, ora però bisogna tornare a vincere”. >> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<