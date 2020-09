Mannini: “Pioli? Vi dico il suo segreto”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di TMW, Alessandro Mannini, ex compagno di squadra di Stefano Pioli ai tempi della Fiorentina, ha parlato proprio dell’attuale allenatore milanista: “Gli vanno fatti i complimenti per l’ottimo lavoro che sta svolgendo ormai da un anno. Ha preso il Milan in una situazione disastrosa ed è stato in grado di rianimarlo, con un finale di campionato travolgente. Ora ha iniziato nel migliore dei modi anche questa nuova stagione e sono molto contento per lui, se lo merita. Il suo segreto? Si fa voler bene dall’ambiente senza alzare la voce, ottiene il massimo dai giocatori con i suoi toni garbati. Quest’anno vedo un Milan davvero in grado di tornare in Champions League”.