Maldini: “Non esiste alcuna trattativa per Chiesa”

MILANO – Il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport 24, soffermandosi anche sulle voci di mercato che accostano Federico Chiesa alla società meneghina: “E’ uno dei migliori giovani italiani, ma non è mai esistita una trattativa con la Fiorentina. Ad oggi è questo lo stato dei fatti”.

SU TONALI – “E’ un ragazzo molto giovane, che ha coronato il sogno di vestire la maglia rossonera. E’ una bellissima storia. Un mese fa non era possibile neanche immaginare questo acquisto, ma siamo arrivati a questo punto grazie alla determinazione di Sandro e al lavoro degli agenti. Cellino è stata una persona di assoluto valore. Ringrazio anche i nostri proprietari che hanno cambiato rotta e hanno visto che si poteva fare qualcosa di grande. La nostra speranza era di portare Tonali al Milan, siamo molto felici di esserci riusciti”.

SUGLI ACQUISTI FUTURI – “La volontà è di migliorare sempre la squadra. Ci siamo già occupati delle priorità, adesso abbiamo qualche problemino con i centrali difensivi per via degli infortuni. Vedremo cosa accadrà: tutto quello che faremo da qui ad ottobre, avrà come obiettivo il miglioramento concreto dell’organico”.