Maldini: “Ibra assenza pesante, ma Colombo è pronto”. E sul mercato…

MILANO – Il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, ha parlato ai microfoni di DAZN: “Ibra sta bene, è asintomatico. Tuttavia è un’assenza inaspettata e che pesa molto, anche perché si aggiunge al numero già cospicuo degli indisponibili. Abbiamo comunque dei giocatori forti da poter utilizzare, ma non è il modo migliore per affrontare una gara secca così delicata. Speriamo che Zlatan riesca a superare l’infezione il prima possibile. Colombo? Il mister ci ha parlato e gli ha dato le sue indicazioni. Lorenzo ha sempre dimostrato di essere pronto. Questa è una prova molto importante, ma lui è un ragazzo forte e di grande personalità”.

SUL MERCATO – “Abbiamo le idee chiare. Sappiamo cosa va fatto e proveremo a migliorare l’attuale squadra, che è già forte. Purtroppo abbiamo tanti infortuni con cui fare i conti, soprattutto in difesa, quindi qualcosa in entrata va fatto. Intervenire in attacco? No, penso che Ibra supererà in fretta il Covid, inoltre abbiamo in rosa Colombo e mio figlio Daniel, i quali fanno parte della Prima Squadra in pianta stabile”.