MILANO – Contattato dai microfoni di SportItalia, Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni sul mercato rossonero, in particolare per quel che concerne il reparto di centrocampo: “Bakayoko e Florentino Luis obiettivi? Sinceramente siete un po’ fuori strada, però vediamo. Tiémoué è comunque un gran giocatore. Se serve un centrocampista? Per il momento siamo contenti così…”.