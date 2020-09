Calciomercato Milan – Pessime notizie, arriva una proposta folle: e ora?

Calciomercato Milan, la richiesta folle gela la dirigenza rossonera

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Con pazienza e dedizione, il duo Maldini e Massara sta completando il puzzle rossonero grazie ad un super calciomercato. Alcune delle priorità in casa Milan sono state risolte, ma resta ancora un tassello di fondamentale importanza da incastrare nell’opera della dirigenza meneghina. Dopo il rinnovo di Ibrahimovic, il club di via Aldo Rossi dovrà concentrarsi sul prolungamento dell’altro fuoriclasse presente in rosa. Stiamo parlando ovviamente di Gigio Donnarumma. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l’incontro fra Mino Raiola e la dirigenza rossonera potrebbe avvenire prima della fine del mercato (5 ottobre), già nel mese di settembre. Maldini e soci hanno fretta di risolvere la pratica, anche perché il contratto di Donnarumma scadrà nel 2021. I vertici del club starebbero lavorando per abbassare il monte ingaggi della squadra e vorrebbero offrire al calciatore uno stipendio da 6 milioni di euro, bonus compresi. Il problema è che l’entourage del numero 99 del Diavolo ne avrebbe chiesti addirittura 10 a stagione. Una richiesta esorbitante e molto lontana dalle idee del club. Di fronte ad una distanza così netta, è lecito pensare ad una trattativa tutta in salita. Il Milan può contare sulla volontà del calciatore che preferirebbe rimanere a Milanello, avendo anche ricevuto dimostrazione da parte della dirigenza di un progetto che possa diventare vincente a stretto giro di posta. Se si riuscirà a trovare un punto di incontro sull’ingaggio, bisognerà poi concentrarsi anche sulla clausola rescissoria che Raiola vorrebbe nettamente inferiore ai 50 milioni di euro, mentre il Milan partirebbe da quella cifra come base minima. Insomma, la trattativa con Raiola si preannuncia essere davvero lunga e complessa. Ma non è finita qui. Ora cambia tutto, in arrivo pesanti cessioni e nuovi grossi colpi: ecco la probabile formazione rossonera del prossimo anno! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA