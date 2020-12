Liverani: “Il gol nel recupero è una beffa, ma stiamo crescendo”

MILANO – Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Fabio Liverani, allenatore del Parma, ha analizzato la sfida pareggiata contro il Milan: “Siamo partiti bene, trovando subito il vantaggio. Poi il Milan ha spinto molto, creando tante occasioni e obiettivamente meritava il pareggio. Dopo il 2-1 però abbiamo difeso in modo ordinato e non abbiamo rischiato più nulla. Subire gol nel recupero è una beffa, soprattutto perché in quell’azione siamo in superiorità numerica in area di rigore e abbiamo la difesa schierata. Se l’avessimo subìto prima l’amarezza sarebbe stata minore. Tuttavia ci teniamo questo punto e continuiamo a lavorare, stiamo migliorando. Il nostro obiettivo è far crescere ancora i nostri giovani, provando a mantenere la categoria serenamente”. >> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<