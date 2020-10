Lippi: “Finale di Manchester? Con Nedved non avremmo perso…”

MILANO – Ospite al Festival dello Sport, organizzato dalla Gazzetta dello Sport, Marcello Lippi, ex tecnico della Juventus, è tornato a parlare della finale di Champions League persa a Manchester, nel 2003, contro il Milan: “Quell’anno massacrammo il calcio spagnolo con le vittorie su Deportivo La Coruna, Barcellona e Real Madrid. Sono convinto che con Nedved, che purtroppo era squalificato, quella finale contro il Milan nel 2003 non l’avremmo mai persa”. Ma attenzione perché in queste ore è arrivata anche una notizia a sorpresa di mercato. Blitz rossonero per un vero gioiello: costa “solo” 12 milioni! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA