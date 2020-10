Calciomercato Milan, blitz rossonero per un gioiello: costa “solo” 12 milioni!

Calciomercato Milan – Occhio alla sorpresa: fari puntati su un gioiello

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Andriy Shevchenko non ha bisogno di presentazioni. L’ex attaccante rossonero e stella del calcio internazionale, attualmente, allena la nazionale del suo Paese. Sheva sa riconoscere un talento e non avrebbe esitato a contattare il club con cui ha fatto la storia. Conosce bene i suoi ragazzi e uno su tutti è riuscito a mettersi in mostra e a fargli stropicciare gli occhi. Stiamo parlando di Vitaliy Mykolenko. Classe ’99, terzino dotato di un buon mancino e soprattutto titolare inamovibile dell’Ucraina allenata dall’usignolo di Kiev. Questo il commento di Sheva sul ragazzo e sulle voci del possibile passaggio al Milan.

“È cresciuto tanto e da due anni è titolare nella mia squadra. Ha ampi margini di miglioramento ed è fondamentale per noi, poi deciderà il club rossonero se acquistarlo o meno”. Questo il parere del ct sulla giovane promessa ucraina, espresso durante una diretta Instagram con Carlo Pellegatti. La dirigenza rossonera, la scorsa estate, aveva già avviato i contatti col ragazzo e gli intermediari. Qualcosa però è andato storto e la situazione non è decollata. La storia però non finisce qui.

In questo momento il pupillo di Sheva è un calciatore della Dinamo Kiev. La squadra ucraina vuole 12 milioni e il Milan ci pensa. Un mix di velocità, forza fisica e tecnica. Nasce come terzino sinistro ma la sua duttilità gli permette di essere schierato anche come centrale di difesa. Stando a quanto riportato da calciomercato.com, gli scout rossoneri hanno già effettuato diversi blitz per seguire il giocatore durante la Nations League, l'osservato speciale continua ad essere proprio Mykolenko.