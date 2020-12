Lippi: “Derby Milan-Inter per lo Scudetto, ma occhio alla Juve…”

MILANO – Il campionato di Serie A 2020/2021 sta ormai entrando nel vivo. Dopo quattordici giornate – non poche – il Milan è in testa alla classifica con trentaquattro punti, uno in più rispetto ai cugini nerazzurri, i quali sono stati anche sconfitti nello scontro diretto dello scorso 17 ottobre per 2-1. La squadra di Stefano Pioli è ancora imbattuta e, tra questa stagione e quella passata, vanta ben ventisei risultati utili consecutivi in Serie A. Insomma, il Milan non può più nascondersi: è vero che l’obiettivo principale rimane quello di centrare la qualificazione in Champions League, ma è altrettanto vero che adesso la compagine rossonera ha il dovere di credere nell’impresa, giocandosi tutte le sue carte per provare a vincere lo Scudetto.

Della lotta per il titolo, attraverso un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘QS’, ha parlato Marcello Lippi, ex Commissario Tecnico della Nazionale, Campione del Mondo nel 2006: “Il Milan non è in vetta per caso ed è una seria candidata per il Tricolore, così come l’Inter. Siamo quasi a metà campionato e i giochi sono ancora assolutamente aperti. E lo resteranno a lungo, perché la lotta al vertice è molto equilibrata, come dimostra la stessa classifica. Secondo me si tende un po’ a sottovalutare la diversità di questa stagione rispetto a quelle passate. Ad agosto inoltrato si giocava ancora per concludere la vecchia annata, poi la ripartenza è stata quasi immediata, tanti atleti non si sono fermati. Certe cose alla lunga si pagano. Le fatiche si faranno sentire e alla fine prevarrà la squadra che riuscirà a gestirle meglio”.

SULLA JUVENTUS – "Nonostante abbia già un distacco importante, non è tagliata fuori. Certo, se gioca come contro la Fiorentina non va da nessuna parte, ma sono certo che non farà altre figuracce di quel tipo. Inoltre deve ancora recuperare una partita. Pirlo ha disposizione una rosa di enorme qualità, per cui anche i bianconeri vanno considerati in piena lotta per lo Scudetto".