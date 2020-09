Lione: prima la cessione di Depay, poi il colpo Paquetà. E il Milan aspetta…

MILANO – Dopo aver rinnovato il contratto a Ibrahimovic e aver ingaggio Brahim Diaz, Tonali e Tatarusanu, il Milan vuole concentrarsi sulle uscite per monetizzare e reinvestire sul mercato. Il nome in cima alla lista dei cedibili è quello di Lucas Paquetà, ma al momento non è giunta un’offerta convincente dalle parti di via Aldo Rossi. Il club rossonero chiede infatti 23 milioni di euro, cifra che nessuno sinora ha proposto. La società maggiormente interessata al centrocampista brasiliano è il Lione che, tuttavia, sta prima provando a vendere Memphis Depay per fare cassa. Stando a SportMediaset, l’esterno olandese sta per trasferirsi al Barcellona, il quale verserà nelle casse del Lione circa 30 milioni di euro. Buona parte di quella cifra potrebbe essere investita proprio per Lucas Paquetà, pupillo di Juninho Pernambucano, direttore sportivo del club francese.