L’Herta Berlino vuole Rodriguez, il Milan fissa il prezzo

MILANO – A settembre Ricardo Rodriguez tornerà al Milan, ma non vi resterà per molto. Il Psv Eindhoven, dove il terzino elvetico ha giocato la seconda metà di stagione, ha deciso di non riscattarlo e il Milan, dal canto suo, non pare intenzionato a confermarlo in rosa. Di conseguenza la dirigenza meneghina è in cerca di una nuova sistemazione per il classe ’91, ma le richieste non mancano, sopratutto in Germania. Stando infatti al quotidiano Tuttosport, l’Herta Berlino vorrebbe acquistare Rodriguez e l’operazione potrebbe andare in porto per una cifra attorno ai 6 milioni di euro.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...