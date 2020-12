Leao: “Vittoria fondamentale, abbiamo fatto un ottimo lavoro”

MILANO – Oggi, al Mapei Stadium, Rafael Leao ha segnato il gol più veloce nella storia dei cinque principali campionati europei. Sei secondi sono bastati al portoghese per andare in rete. Al termine della sfida vinta contro il Sassuolo, lo stesso Rafael Leao ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Era una partita molto importante per noi, perché avevamo perso dei punti nelle ultime sfide. Siamo riusciti a vincerla e sono tre punti fondamentali. Sono felice per la squadra, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Ovviamente sono felice anche per il gol segnato, è una grande soddisfazione. Abbiamo preparato benissimo la gara e l’abbiamo interpretata nel migliore dei modi, ottenendo un successo meritato”.>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<