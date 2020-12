Lazio, Inzaghi: “Ci serve continuità. Il Milan è la squadra più in forma del campionato”

MILANO – Alla viglia della partita contro il Milan, Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa: “Vogliamo dare continuità alla bella vittoria contro il Napoli. Dobbiamo provare a fare una prestazione importante contro la prima in classifica. Il Milan è la squadra più in forma del campionato, ha grandissimo entusiasmo e ha ottenuto dei risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Pioli ha dato certezze al suo gruppo. Purtroppo abbiamo alcuni problemi di formazione, così come li hanno loro. Domani saranno assenti Acerbi, Lulic, Parolo, Fares e Leiva. Correa è in dubbio, lo valuterò oggi. Tuttavia andremo a San Siro con la voglia di dare il massimo in campo”.

SUL 2020 – "E' iniziato con la vittoria della Supercoppa Italiana, poi siamo tornati in Champions League dopo 13 anni e abbiamo superato il girone dopo 20 anni. Ci siamo tolti delle grandi soddisfazioni, anche se purtroppo l'emergenza sanitaria ci ha penalizzati, considerando ovviamente anche l'assenza dei tifosi all'Olimpico. Domani dobbiamo provare a chiudere al meglio quest'anno".