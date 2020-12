L’avversario – Parma, il report odierno

MILANO – Con una nota sul proprio sito internet il Parma ha diramato il report dell’allenamento odierno in vista del match di domenica contro il Milan.

“Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister Liverani, i crociati hanno svolto esercizi di riscaldamento seguiti da un lavoro tattico. L’allenamento è stato concluso da una partita su porzione ridotta del campo.

Wylan Cyprien, Giuseppe Pezzella e Simon Sohm hanno lavorato con i compagni. Lavoro differenziato per Juraj Kucka, Vincent Laurini e Valentin Mihaila. Terapie per Alberto Grassi.

I crociati torneranno in campo domani per una seduta pomeridiana a porte chiuse“

