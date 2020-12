La Gazzetta dello Sport: “Ibra oggi a Milano per il controllo medico”

MILANO – La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, dà ampio spazio a Zlatan Ibrahimovic. Ieri è stata infatti ufficializzata la sua presenza a tutte le cinque serate del prossimo Festival di Sanremo, in programma dal 2 al 6 marzo 2021. In quella settimana il Milan giocherà due volte, ma sia il club rossonero, sia Amadeus, conduttore del famoso programma, hanno garantito che il centravanti svedese rispetterà tutti gli impegni sul campo. Intanto, sempre la Rosea riferisce che oggi Zlatan torna a Milano per sottoporsi ad un controllo medico. Il numero 11 rossonero è infatti ai box dallo scorso 22 novembre, quando si fece male al San Paolo nella gara vinta contro il Napoli, in cui mise anche a segno una doppietta. Prima della sosta natalizia sembrava fosse ormai pronto per rientrare, ma un nuovo problema muscolare accusato alla vigilia di Sassuolo-Milan lo ha messo ancora fuori dai giochi. La visita prevista oggi sarà fondamentale per capire in quanto tempo il giocatore tornerà a disposizione. Gli infortuni muscolari sono sempre piuttosto delicati ed è molto rischioso provare a forzare i tempi di recupero.

Nella prima partita del nuovo anno, in programma domenica sul campo del Benevento, Zlatan non sarà convocato, così come non ci sarà neppure mercoledì prossimo, 6 gennaio, nella sfida casalinga contro la Juventus. Il Milan dovrà fare a meno del suo bomber anche nella doppia gara col Torino: prima il 9 gennaio in campionato, poi il 12 negli ottavi di finale di Coppa Italia. La speranza di mister Stefano Pioli e dello staff medico rossonero è che Ibrahimovic possa rientrare nella seconda metà di gennaio, magari già nella trasferta di Cagliari, in programma lunedì 18 alla Sardegna Arena, proprio dove lo scorso anno realizzò la prima rete di questa sua seconda esperienza con la maglia del Milan. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<