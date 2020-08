La Fiorentina non molla Milenkovic, il Milan vira su un difensore del Napoli

MILANO – Sulla lista dei candidati a rimpolpare il reparto difensivo rossonero c’è anche Nikola Maksimovic. A riferirlo è Ciro Venerato, giornalista molto vicino alle vicende di casa Napoli, intervenuto alla trasmissione Radio Goal, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss: “La dirigenza partenopea sta parlando con l’agente di Maksimovic per il rinnovo, ma se arriverà un’offerta valida ci si siederà al tavolo delle trattative. Le squadre interessate non mancano: il giocatore piace a Fiorentina, Roma, Milan ed Everton”.

