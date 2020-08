Calciomercato Milan, nuovo obiettivo: Sky Sports svela il nome a sorpresa!

Calciomercato Milan, annuncio di Sky Sports: ecco il nuovo obiettivo rossonero

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – La dirigenza del Milan è sempre alla ricerca di innesti di qualità per alzare il livello della rosa, meglio se si tratta di giovani prospetti da sviluppare. Secondo quanto affermato da Sky Sports UK, i rossoneri avrebbero messo gli occhi su uno dei giovani più promettenti del panorama britannico. Il nome è quello del classe '99 Dwight McNeil, esterno d'attacco del Burnley. Le ottime prestazioni durante l'ultima stagione hanno attirato l'attenzione di molte delle big inglesi. Ma secondo le ultime indiscrezioni in arrivo dall'Inghilterra anche il Milan si sarebbe iscritto alla corsa al giocatore. Occhio però anche alla concorrenza dei bianconeri, anch'essi con McNeil nel mirino. Il ragazzo, di scuola Manchester United, è nel novero dei migliori prospetti della Premier. Infatti i club maggiormente interessati sono il Leicester e il Wolverhampton, che negli ultimi anni hanno dimostrato di saper individuare i prodigi meglio delle rivali più blasonate. Il prezzo del cartellino di McNeil oscilla tra i 25 ed i 30 milioni di euro. Cifra importante, ma non proibitiva per le casse rossonere. Se Maldini e Gazidis dovessero davvero decidere di affondare il colpo, strappare al Burnley il suo gioiello potrebbe essere impresa ben più semplice rispetto ad altre. La questione potrebbe però complicarsi nel caso in cui si scatenasse un'asta di calciomercato, scenario decisamente non impossibile, vista la folta concorrenza che si riscontra sul giocatore. Il Milan potrebbe dunque aver trovato un nuovo obiettivo su cui puntare, ma i gioielli nel mirino di Maldini sono tantissimi e non è detto che le strategie non possano cambiare rapidamente.