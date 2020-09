Krunic, cessione vicina: ecco l’offerta del Friburgo

MILANO – Dopo aver animato il mercato italiano con alcuni acquisti in successione, il Milan sta provando a sfoltire l’organico dai cosiddetti esuberi, ovvero quei giocatori che non rientrano più nel progetto rossonero. Fra questi c’è anche Rade Krunic, centrocampista acquistato appena un anno fa dall’Empoli per 8 milioni di euro. Come riferisce Sky Sport, sul bosniaco c’è un forte interesse da parte del Friburgo, il quale avrebbe presentato un’offerta ufficiale da 6 milioni più 2 di bonus. Una cifra che permetterebbe al Milan di evitare una minusvalenza e che potrebbe essere accettata nei prossimi giorni. La cessione di Krunic, dunque, è sempre più vicina.