Krunic: “Abbiamo di nuovo dimostrato di essere una squadra vera”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Milan TV al termine della sfida vinta 3-2 contro la Lazio, Rade Krunic, centrocampista rossonero, ha rilasciato queste dichiarazioni: “Abbiamo chiuso l’anno nel miglior modo possibile, anche stasera abbiamo fatto vedere che siamo una squadra vera. E’ una vittoria davvero fondamentale. Lottiamo sempre fino all’ultimo minuto, abbiamo mostrato per l’ennesima volta il giusto spirito. Dobbiamo continuare su questa strada, stiamo facendo bene ma non dobbiamo fermarci. Personalmente penso di aver fornito una buona prestazione, soprattutto in fase difensiva. Nel primo tempo ho sbagliato alcuni passaggi che non dovevo sbagliare, poi la mia prestazione è migliorata. Penso che il mister sia contento di questa prova, credo di aver risposto bene sul campo. Devo ringraziare mister Pioli perché mi fa sempre sentire la sua fiducia. Ringrazio anche tutti i miei compagni, che mi sostengono costantemente. Siamo un bel gruppo”.

SU THEO HERNANDEZ – “Al di là dei gol che fa, che spesso sono decisivi che quello di stasera, devo dire che è migliorato tantissimo in fase difensiva. Il mister gli chiedeva dei progressi in difesa e lui ha risposto benissimo. Sta diventando un giocatore sempre più completo, sa fare ormai entrambe le fasi. Se c’è un Paese in cui si cresce sul piano tattico questo è indubbiamente l’Italia. Il campionato italiano ti fa crescere tantissimo. Theo è impressionante quando parte palla al piede e punta l’avversario. E’ veloce e bravo tecnicamente. E’ davvero un giocatore fortissimo”.

SUL 2021 – "Il mio desiderio personale per il nuovo anno è quello di fare bene con il Milan. Spero che tutta la squadra continui con queste vittorie, possiamo arrivare lontano e toglierci tante soddisfazioni".