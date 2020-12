Kjaer pronto al rientro: ecco quando potrebbe tornare in campo

MILANO – Il campionato italiano è fermo per la sosta natalizia, ma fra otto giorni si tornerà nuovamente in campo con il quindicesimo turno, il primo del nuovo anno. Il Milan, reduce dalla vittoria sul campo del Sassuolo e quella in extremis contro la Lazio a San Siro, affronterà in trasferta il Benevento. Così come il Diavolo, anche la squadra di Pippo Inzaghi viene da due successi consecutivi, con Genoa e Udinese. I Sanniti stanno svolgendo un cammino al di sopra delle aspettative iniziali, come dimostrano il decimo posto e i diciotto punti in classifica. Il Milan però viaggia sulle ali dell’entusiasmo e sa che contro il Benevento deve assolutamente portare a casa i tre punti, anche perché l’Inter difficilmente non vincerà la propria partita a San Siro col Crotone.

Nonostante Stefano Pioli debba ancora fare i conti con diverse assenze molto pesanti, dall’infermeria giunge un’ottima notizia. Simon Kjaer è infatti sulla via del recupero e col Benevento probabilmente ci sarà. Il difensore centrale danese si è infortunato lo scorso 3 dicembre, nella gara europea col Celtic. La sua mancanza si è sentita notevolmente. Non a caso, senza di lui il Milan ha subìto nove reti in cinque partite, contro Sampdoria, Parma, Genoa, Sassuolo e Lazio. Un rientro fondamentale dunque, che permetterà a Pioli di ricomporre la coppia difensiva titolare, composta appunto da Kjaer e da capitan Alessio Romagnoli.

Bisognerà ancora aspettare, invece, per rivedere in campo Ismael Bennacer e Zlatan Ibrahimovic. A centrocampo rientrerà però Franck Kessié, il quale ha scontato contro la Lazio il turno di squalifica e col Benevento giocherà accanto a Sandro Tonali. Di seguito, la probabile formazione rossonera.

(4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessié, Tonali, Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic, Rafael Leao.