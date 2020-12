Kessié: “Sto bene al Milan, non ho mai pensato di andar via”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Franck Kessié, centrocampista del Milan, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Non siamo usciti dal campo soddisfatti, perché dovevamo vincere questa partita. Però abbiamo lottato fino alla fine e abbiamo ottenuto il pareggio. Rimane una bella rimonta. Il mister è stato bravo a creare coesione fra di noi. Dobbiamo continuare con questa mentalità. Futuro? Sto bene al Milan e ho un contratto con questo club. Io non ho mai pensato di andare via, così come la società non mi ha mai detto di volermi cedere”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<