Kessié: “Siamo qui per fare risultato. Inter? Pensiamo solo a noi stessi”

MILANO – Nel corso del prepartita di Benevento-Milan, Franck Kessié, centrocampista ivoriano della squadra rossonera, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “La vittoria dell’Inter? Non ci interessa, noi dobbiamo pensare soltanto a noi stessi e alla nostra gara, che non sarà per nulla facile. D’altronde non esistono sfide facili e oggi sappiamo che sarà dura. Dobbiamo combattere per ottenere i tre punti”.

SULLE ASSENZE – “Mancano tanti giocatori importanti, ma siamo qui per fare risultato. Cercheremo di sopperire alle assenze. Dobbiamo giocare per quelli che non sono con noi e lottare sul campo anche per loro”.

SUL NUOVO ANNO – "Il 2020 è stato un anno perfetto per noi come ha detto mister Pioli, ma non abbiamo vinto ancora nessun trofeo. Non dobbiamo passare al passato, ma soltanto al presente e al futuro. Bisogna fare il massimo per raggiungere grandi traguardi".