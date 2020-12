Kessié leader imprescindibile. E Piccinini svela: “Conte lo voleva a tutti i costi…”

MILANO – Anche ieri sera Franck Kessié ha fornito una prova da leader. Sul campo della Sampdoria non ha solo trasformato il rigore che ha aperto la gara, ma ha giocato da trascinatore vero, aiutando la squadra in entrambe le fasi di gioco dal primo all’ultimo minuto. Onnipresente e instancabile: assieme a Ibrahimovic, Donnarumme e Kjaer, il centrocampista ivoriano è senza dubbio un elemento essenziale per l’organico rossonero. Non è un caso che la società si stia già attivando per arrivare nel minor tempo possibile alla firma sul rinnovo del contratto. Intanto, ai microfoni di Sky Sport, il noto telecronista Sandro Piccinini ha svelato un retroscena di calciomercato su Franck: “Antonio Conte l’anno scorso chiedeva un altro giocatore a centrocampo invece di Eriksen e magari è rimasto scontento. Un mio amico mi ha detto che voleva a tutti i costi Franck Kessié…”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<