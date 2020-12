Kalulu: “Voglio vincere con la maglia del Milan. Ibra? Esempio assoluto”

MILANO – Il difensore del Milan Pierre Kalulu, che domani giocherà la sua terza partita consecutiva da titolare come centrale di difesa, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di SportMediaset: “Terzino o centrale per me è lo stesso, perché a Lione ricoprivo entrambi i ruoli. In difesa posso giocare un po’ ovunque. Quello che preferisco è semplicemente giocare”.

SUGLI OBIETTIVI – “Mi piacerebbe conquistare qualcosa, ma il mister ci ricorda sempre che è difficile arrivare in alto e rimanerci. Per questo bisogna lavorare ogni giorno, sperando di vincere qualcosa già in questa stagione”.

SU IBRAHIMOVIC – "L'ho visto e seguito durante tutta la mia adolescenza, quando è venuto a Parigi, quando è stato a Manchester e anche prima, quando giocava qui nel Milan. Zlatan è un esempio assoluto e un campione immenso".