Kalulu: “Sono felice di aiutare i compagni, il mister mi dà fiducia”

MILANO – Il difensore rossonero Pierre Kalulu, intervenuto ai microfoni di Milan Tv, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Sono molto felice di aver aiutato i miei compagni, il mio obiettivo è dare un contributo alla squadra. Oggi è arrivata una grande vittoria, contro un avversario forte. Mi trovo bene nel ruolo di difensore centrale, ci ho giocato diverse volte anche a Lione, prima di diventare terzino. Devo prendere le misure, ma mi trovo molto bene. Mister Pioli mi sta dando fiducia e mi dice di giocate con impegno, mi dà sempre consigli, così come Romagnoli, con cui parlo molto. Siamo un bel gruppo, giovane e unito. Integrarsi è stato semplice, sono stato accolto benissimo. Spero di continuare così".