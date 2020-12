Kalulu: “Felice dell’esordio e orgoglioso della squadra”

MILANO – Ieri sera, nella sfida pareggiata 2-2 contro il Parma, nel Milan ha fatto l’esordio assoluto in Serie A Pierre Kalulu, entrato dopo pochi minuti dal fischio d’inizio al posto dell’infortunato Matteo Gabbia. Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, il difensore francese ha espresso la sua soddisfazione per il debutto: “Delusi dal risultato ma felice di fare il mio esordio in Serie A e orgogliosi della reazione della squadra”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<