Jacobelli: “Milan, Tonali grande colpo! Maldini? Ha idee chiare”

MILANO – Il direttore del quotidiano Tuttosport, Xavier Jacobelli, ha commentato ai microfoni di TMW Radio l’acquisto di Sandro Tonali da parte del Milan: “Grande colpo. Un affare che premia gli sforzi della società. Sul giocatore sembrava in vantaggio l’Inter, ma il Milan ha saputo inserirsi bene nella trattativa, con determinazione e tanta volontà. L’acquisto di Tonali, oltre ad aumentare la qualità della squadra, è una grande occasione per il giocatore stesso di fare un ulteriore salto in avanti dopo l’ottima prima annata in Serie A”.

SU MALDINI – “Sicuramente si è rivelato un uomo importante e di un certo peso a livello societario. Ha dimostrato con l’acquisto di Tonali di saper ricoprire bene il ruolo da dirigente: ha le sue idee e probabilmente, anche in futuro, ci abitueremo a colpi di mercato di questo livello”.