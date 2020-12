Inzaghi: “Col Milan non è una partita normale, porto i tifosi rossoneri nel cuore”

MILANO – Stanno per terminare le vacanze natalizie in casa rossonera. Tra due giorni, infatti, il Milan tornerà ad allenarsi nel proprio centro sportivo per preparare il prossimo impegno di Serie A. A differenza degli altri anni, il campionato non ricomincerà direttamente il 6 gennaio, bensì il 3. La banda Pioli, ancora capolista dopo la vittoria all’ultimo minuto ai danni della Lazio, sarà ospite del Benevento allo stadio Vigorito. Una sfida indubbiamente speciale, dato sulla panchina della squadra campana c’è una leggenda rossonera come Pippo Inzaghi. Oltre ad aver vinto tutto da calciatore con la maglia meneghina, segnando più di 120 gol, il Milan è stata la prima squadra guidata da Inzaghi una volta diventato allenatore, prima di passare sulle panchine di Venezia, Bologna e, appunto, Benevento.

In questa stagione Super Pippo si sta togliendo grandi soddisfazioni con la sua squadra. Delle neopromosse, il Benevento è quella che sta facendo meglio, come dimostrano il decimo posto in classifica e i diciotto punti raccolti dopo quattordici giornate. Sono già otto le lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Un rendimento ben al di sopra delle aspettative iniziale. Quella contro i sanniti, dunque, è una sfida piuttosto ostica per il Milan, anche se la compagine rossonera vola sulle ali dell’entusiasmo. Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ne ha parlato proprio Pippo Inzaghi.

LE SUE PAROLE – "Non può essere una partita qualsiasi e non lo sarà mai, anche se affrontare mio fratello è stato ancor più difficile. Sono contento che il Milan sia primo e penso abbia tutte le carte in regola per potersi giocare lo Scudetto fino alla fine. Inoltre sono felice per i tifosi rossoneri, i quali resteranno per sempre nel mio cuore e che in ogni giornata di campionato, ne sono sicuro, si informano sul risultato del Benevento".