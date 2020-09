Ielpo: “Milan, ecco cosa manca per completare la rosa”

MILANO – L’ex portiere rossonero Mario Ielpo, intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, ha parlato del mercato che sta svolgendo la dirigenza meneghina: “Credo che l’organico sia già abbastanza completo, però manca un rincalzo nel reparto arretrato, per cui si potrebbe puntellare la difesa con un nuovo centrale. Tonali? E’ un talento emergente del calcio italiano, può diventare un titolare fisso del Milan e della Nazionale. E’ un ottimo acquisto, ma Pioli dovrà essere bravo a gestire tutti questi centrocampisti, soprattutto se arriverà anche Bakayoko. Non mi meraviglierebbe, quindi, una cessione nel caso in cui venisse preso il francese”.