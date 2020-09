Ibrahimovic, nuovo obiettivo personale nel mirino

MILANO – E’ iniziata col botto la stagione 2020/2021 per Zlatan Ibrahimovic, che nonostante il passare del tempo non smette mai di stupire. Il 3 ottobre spegnerà 38 candeline, ma resta di gran lunga il giocatore più decisivo di questo Milan. Inoltre, lo svedese potrebbe diventare in questa stagione il calciatore straniero più longevo a segnare in Serie A. Attualmente il record appartiene all’argentino Nestor Sensini, che nel 2006 trovò una rete nel nostro campionato all’età di 39 anni e 88 giorni. Se Ibra segnerà almeno un gol a partire da gennaio – e i presupposti lasciano immaginare che non avrà grosse difficoltà a riuscirci – si prenderà questo prestigioso primato.