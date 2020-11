Ibrahimovic: “Il gruppo è unito, amo assumermi la responsabilità. Siamo sulla strada giusta”

MILANO – Al termine di Udinese-Milan, Zlatan Ibrahimovic è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare questa importantissima vittoria: “Sono contento per aver fatto un bel gol, ma la cosa fondamentale è il successo che abbiamo ottenuto in partita molto difficile. Lavoriamo e soffriamo allo stesso tempo, perché siamo una squadra unita e compatta in ogni momento. I miei compagni sono stati bravissimi, mi fanno sentire giovane: hanno una fame incredibile, non sono mai soddisfatti e vogliono sempre di più. Questa è la mentalità giusta. La responsabilità la prendo io e amo farlo, mentre loro devono solo lavorare e credere in quello che fanno, senza pressione. I momenti difficili arrivano per tutti, noi dobbiamo restare sempre uniti. Dobbiamo pensare sempre in positivo. Le cose stanno andando bene, ogni partita per noi dev’essere come una finale. Vediamo dove arriviamo, gli obiettivi ci sono ma la stagione è appena cominciata ed è molto lunga. Mi auguro anche di rivedere i tifosi allo stadio il prima possibile”.