I rossoneri pensano già al sostituto di Rade Krunic

Il club meneghino si guarda intorno per trovare il sostituto del numero 33 rossonero. Ecco i nomi accostati al club in caso di partenza del Bosniaco

Redazione Il Milanista

Il Fenerbahçe non molla la presa per portare in Turchia Rade Krunic. Il classe 93' è sempre più vicino ad una possibile partenza. Il club di Istanbul offrirebbe ad oggi 10 milioni ai rossoneri, ma il Milan ne chiede almeno 15 per cercare di rimpolpare le casse. Molto probabilmente però l'offerta dei Turchi verrà alzata già nei prossimi giorni.

Chi sarà l'ipotetico sostituto di Krunic ? — Il club meneghino si guarda intorno per trovare il sostituto del numero 33 rossonero. Molti i nomi accostati al club in caso di partenza del Bosniaco, da Maxime Lopez del Sassuolo a Nico Dominguez del Bologna. Proprio quest'ultimo sembrerebbe essere il profilo giusto per i rossoneri. L'Argentino avrebbe tutte le caratteristiche compatibili con il centrocampo del nuovo Milan di Stefano Pioli. Il classe 97' ha una buona esperienza in Serie A totalizzando 103 presenze e 4 gol. Il gioiello del Bologna però resta punto fermo nel centrocampo di Thiago Motta che lo ha battezzato capitano. Il centrocampista è in scadenza tra un anno, e serviranno all'incirca 15 milioni per portare il ragazzo a Milano.

Occhi puntati su un giocatore della DEA — In queste ore però come riporta Matteo Moretto e Relevo , si aggiunge alla lista del Milan un altro nome, ed è proprio quello di Martin De Roon. Il centrocampista dell'Atalanta sembrerebbe essere una validissima alternativa per il centrocampo rossonero. Il mediano classe 91' potrebbe essere un sostituto sia a Krunic ma anche all'infortunato Bennacer, che rientrerà in rosa non prima di fine Dicembre. L'Olandese rappresenterebbe un colpo di sicura affidabilità visto la sua enorme esperienza in Serie A, per adesso resta solamente un idea.